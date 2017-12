Il Corso di formazione in Scrittura Creativa (CSC) ed il Laboratorio Elettronico di Scrittura Creativa (LESC) dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli si svolgono per la durata di un anno accademico, il primo in sede, il secondo A Distanza (on line).

Alla fine dell’anno di Corso viene rilasciato un Diploma di Scrittura Creativa, dopo il superamento di un Esame finale, a tre livelli: di Base: DSC1; Intermedio: DSC2; Avanzato: DSC3.

Il programma è articolato in 8 moduli autonomi: Teoria e prassi della Scrittura creativa; La narrativa; La poesia; La Scrittura scientifica; La Scrittura giornalistica; Il lavoro redazionale; Il lavoro editoriale; La lettura.I docenti sono professori universitarii di letteratura, psicologi, scrittori e giornalisti.

Comitato scientifico: Constantin Frosin, Antonio Illiano, Roberto Pasanisi, Mario Susko, Násos Vaghenás e Nguyen Van Hoan.

LESC

Laboratorio Elettronico di Scrittura Creativa

On Line Creative Writing Lab

dell'Istituto Italiano di Cultura di Napoli e della rivista "Nuove Lettere"

of the Italian Institute of Culture in Naples and of the journal "Nuove Lettere"





Costo (Cost): euro 700 all'anno tutto compreso (700 € a year all inclusive)

Durata (Duration): un anno accademico per ciascun livello (one academic year for each level)

Livelli (Levels): di Base: DSC1; Intermedio: DSC2; Avanzato: DSC3 (Elementary: DSC1; Intermediate: DSC2; Advanced: DSC3)

Docenti (Teachers): il Comitato scientifico dell'Istituto (the Scientific Committee of the Institute)

Titolo conferito (Qualification confered): Diploma di Scrittura creativa dell'Istituto Italiano di Cultura di Napoli (dopo il superamento di un Esame finale) (Certificate of Creative Writing of the Italian Institute of Culture in Naples, after getting through a final Exam)

Modalità dell'iscrizione (Enrollment modalities): scheda d'iscrizione compilata per posta elettronica e cartacea e versamento postale o bonifico bancario sul conto corrente n. 22663801 intestato a: Istituto Italiano di Cultura di Napoli — Codice IBAN: IT52E0760103400000022663801 - CIN: E; Codice ABI: 07601; CAB: 03400 —; titolare: Istituto Italiano di Cultura di Napoli (presso Poste Italiane) (filled in form by e-mail and snail-mail and a transfer rate on the account number 22663801 — CIN: E; ABI Code: 07601; CAB: 03400 —; holder: Istituto Italiano di Cultura di Napoli [at Poste

Italiane])

informazioni (information): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. – tel. 0039 / 081 / 546 16 62 – tel. mobile 339 / 285 82 43 339 / 285 82 43 – fax 081 / 220 30 22

